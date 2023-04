Rpt-Terremoto: Castelli e Boeri ad Amatrice, "Casa Futuro" simbolo di ripartenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Casa Futuro, ispirata all’Ecologia integrale della 'Laudato sì' di Papa Francesco, rappresenta un punto di partenza fondamentale per il rilancio di Amatrice e di tutto l’Appennino centrale - dichiara il commissario Castelli -. Progetti come questo dimostrano ancora una volta che le nostre montagne, ben lungi dall’essere luoghi marginali, possono tornare al centro del discorso con la loro capacità di cogliere appieno le sfide del presente. Basti pensare che oltre a prevedere energia solare e un sistema di recupero e riciclo dell’acqua piovana, già nel cantiere viene reimpiegato il 60 per cento delle macerie, con un processo virtuoso di economia circolare che diventa un esempio per altre grandi opere private e pubbliche. Casa futuro - conclude Castelli - con le sue 'Corti' circondate dal verde, restituirà alla comunità spazi civili, culturali e aggregativi che sono la base per una riparazione del tessuto sociale ed economico e per riportare lavoro, giovani e speranza di crescita in questa parte d’Appennino". (segue) (Com)