Rpt-Terremoto: Castelli e Boeri ad Amatrice, "Casa Futuro" simbolo di ripartenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo felici oggi di avere con noi il commissario straordinario Castelli, l’assessore regionale Ferrante e il sindaco Cortellesi, sentiamo l’attenzione delle istituzioni - afferma l’architetto Boeri -. Questo è un progetto che rappresenta il simbolo della rinascita di un intero territorio. Il Don Minozzi è stato uno dei grandi motori sociali e comunitari di Amatrice in passato e oggi rinasce. E rinasce mantenendo in pieno la sua identità di luogo di incontro e di formazione dei giovani. Siamo felici di questo". La Casa Futuro si articolerà in quattro Corti, oltre all’ex fattoria che è in fase di recupero. La Corte civica, dove troveranno spazio uffici amministrativi e testimonianze dell’arte e della storia di Amatrice; la Corte dei Silenzio, dove sarà riattivata una casa di riposo già presente prima del terremoto; la Corte delle arti e dei mestieri, per valorizzare la formazione lavorativa e infine la Corte dell’accoglienza, che potrà ospitare stage formativi per studenti di ogni parte d’Italia. (Com)