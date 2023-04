Russia: ministero Esteri, dobbiamo aumentare nostro potenziale missilistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia deve aumentare il potenziale missilistico tattico e accumulare in anticipo scorte di armi per una risposta efficace a qualsiasi sfida di sicurezza, anche a Kaliningrad. Lo ha affermato l'ambasciatore speciale del ministero degli Esteri russo, Grigory Mashkov. In un articolo per la rivista del dicastero "Mezhdunarodnaja Zhizn", Mashkov ha osservato che nelle condizioni attuali "è necessario prestare una maggiore attenzione ai missili a medio e lungo raggio, che stanno iniziando ad acquisire un'importanza strategica". "È diventata evidente la necessità per la Russia di aumentare il suo potenziale missilistico tattico (...) e di accumulare in anticipo scorte di armi missilistiche per rispondere efficacemente a qualsiasi sfida alla sicurezza nazionale, anche a Kaliningrad, dove la Nato ha deciso di prendere di mira con lanciarazzi statunitensi il territorio russo", ha affermato Mashkov. "Dobbiamo rimanere vigili anche sui nostri confini orientali. Non possiamo escludere la possibilità di uno scenario conflittuale, nonché il trascinamento la Russia, contrariamente alla sua volontà, in conflitti reali. Pertanto, è necessario disporre di un impressionante arsenale di missili a medio raggio per fermare potenziali minacce alla nostra sicurezza nazionale", ha ribadito l'ambasciatore.(Rum)