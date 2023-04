Usa: spunte blu, città di New York invita utenti Twitter a certificare il suo account

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di New York ha invitato gli utenti di Twitter a certificare la veridicità del suo account, in aperta contestazione con le spunte blu a pagamento introdotte dall'amministratore delegato della piattaforma social, Elon Musk. "Certificati da solo", si legge in un post, nel quale l'amministrazione newyorchese sottolinea che "questo è l'unico account Twitter che rappresenta il governo della città di New York" ed è amministrato dalle autorità newyorchese. L'amministrazione di Eric Leroy Adams invita quindi a registrarsi sul sito della città di New York per certificarne l'account Twitter. (Was)