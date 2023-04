Roma: Bonessio (Ev), per stadio realizzare area verde libera, fruibile e riforestata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ulteriore confronto avvenuto oggi nella convocazione congiunta delle commissioni Ambiente e Mobilità sulla proposta di deliberazione per il nuovo stadio della As Roma a Pietralata "ha evidenziato un importante passo in avanti verso la consapevolezza della necessità di inserire stringenti indicazioni tecniche e politiche per poter arrivare alla dichiarazione di interesse pubblico da parte dell'Assemblea capitolina. Come ribadito in più occasioni anche nel rispetto della forza politica cui appartengo, chiedo che si presti la giusta attenzione al tema dell'area verde che dovrà essere non frazionata, effettivamente fruibili e riforestata". Così in una nota il consigliere capitolino di Europa verde ecologista e presidente della Commissione Sport, Ferdinando Bonessio. "Ritengo infatti imprescindibile che - aggiunge - al netto del progetto di costruzione del nuovo impianto sportivo, la As Roma ripristini l'elemento di compensazione ambientale rappresentato dall'originario parco di Pietralata al posto dell'impiantistica prevista nel progetto che potrebbe invece essere allocata in altri luoghi del Municipio Roma IV". (segue) (Com)