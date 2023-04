Libia: principe Al Senussi, “monarchia è parte essenziali della storia libica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ tornato a parlare poco prima dell’Eid al Fitr, la festa che celebra la fine del mese sacro islamico del Ramadan, il principe Mohammed al Senussi, erede al trono in esilio. In un articolo da lui scritto su “Euronews”, il principe libico ha affermato che la monarchia libica è “parte essenziale della democrazia libica inserita in un quadro politico costituzionale che corrisponde alla storia, alla cultura e alla volontà politica libica”. Secondo il leader dell'Unione Costituzionale Libica, il partito politico monarchico libico in esilio, l’Unione europea “dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di sostenere un nuovo foro di dialogo che includa esplicitamente la Costituzione precedente al 1969”, l’anno della rivoluzione che “distrusse la monarchia” che portò al potere il colonnello Muammar Gheddafi, e “assumere un ruolo guida a livello internazionale, perché la questione libica è indelebilmente europea”. Secondo Al Senussi, “la storia della Libia è legata a quella dell'Europa”, mettendo in guardia dai pericolo che la Libia ricada nello spettoro della dittatura. (segue) (Lit)