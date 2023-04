Libia: principe Al Senussi, “monarchia è parte essenziali della storia libica” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come anticipato da “Agenzia Nova”, è in corso un tentativo per favorire in Libia il ritorno del Movimento monarchico degli Al Senussi. Negli ultimi mesi, il principe libico in esilio ha concesso diverse interviste e scritto alcuni editoriali su prestigiosi media internazionali, come ad esempio la rivista statunitense “Forbes”, il quotidiano “Wall Street Journal” e il giornale italiano “La Stampa”. Fonti libiche consultate da “Nova” confermano una crescente attività del movimento monarchico libico, che tuttavia resta debole. Se un ritorno alla monarchia in Libia appare oggi irrealistico, il principe Al Senussi potrebbe – con qualche cautela – tornare in patria e contribuire quantomeno al dibattito civile nel Paese nordafricano. Il principe libico, che deve peraltro difendere il titolo dal cugino Idris al Senussi, personaggio processato in Italia per essersi appropriato indebitamente di 120 mila euro di una società italiana interessata al commercio di gas e petrolio, è visto con simpatia in Occidente, ma nessuno sosterrebbe sul serio un ritorno alla monarchia in Libia. Nella Jamahiriya di Muammar Gheddafi, gli esponenti dell’ex casa reale libica verrebbero perseguitati e probabilmente condannati a morte. Oggi, nell’attuale situazione di stallo e di caos politico, il Movimento monarchico potrebbe contribuire al dialogo sulle elezioni che le Nazioni Unite stanno cercando di portare avanti nonostante le grandi difficoltà sul terreno. (Lit)