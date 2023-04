Bosnia: Dodik, Repubblica Srpska considera risolta la questione della proprietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) considera risolta la questione della proprietà. Lo ha riferito il presidente dell'entità Milorad Dodik, secondo quanto riporta l'emittente "N1". Dodik si è oggi incontrato a Banja Luka con i rappresentanti di tutti i partiti parlamentari dell'entità. Insieme è stata concordata una bozza sulla questione della proprietà statale che verrà firmata lunedì prossimo da tutti i leader delle forze politiche dell'entità. "La questione della proprietà è stata risolta, la Corte costituzionale ha agito al di sopra della costituzione prendendo decisioni politiche, il che è inappropriato", ha affermato Dodik. "La questione della proprietà non deve discussa nella Camera dei rappresentanti dell'Assemblea parlamentare della Bosnia Erzegovina, perché ciò significherebbe automaticamente che si accetta che il proprietario della proprietà sia la Bosnia Erzegovina che invece non lo è", ha specificato il leader serbo. Dodik ha sottolineato che i vertici dei partiti respingono "come inaccettabile" la dichiarazione congiunta firmata tra gli altri dagli esponenti musulmano e croato della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, Denis Becirovic e Zeljko Komsic, in cui si afferma che lo Stato della Bosnia Erzegovina ha l'autorità esclusiva per regolare tutte le questioni relative a tale questione e le entità, come tutti gli altri livelli inferiori di governo, devono rispettare tali decisioni. (segue) (Seb)