Bosnia: Dodik, Repubblica Srpska considera risolta la questione della proprietà (2)

- Il leader serbo ha aggiunto che "non vi è alcuna qualificazione nella Costituzione sulla proprietà, soprattutto non sulla proprietà statale". "La Bosnia Erzegovina ha solo un confine e nessun territorio, nessuna proprietà su quel territorio ed è composta da due entità", ha affermato Dodik, accennando alla formazione di un dipartimento all'interno del ministero dell'Interno "che si occuperà della questione della linea di demarcazione tra le due entità". La settimana prossima dovrebbe inoltre essere concordata la data della sessione dell'Assemblea nazionale dell'entità, in cui verrà presa una decisione anche sul ritiro dei giudici della Corte costituzionale della Bosnia Erzegovina che provengono dalla Repubblica Srpska. (Seb)