Abruzzo: eletta la Segreteria Regionale del Sunia Abruzzo Molise (2)

- Nel corso dei lavori del Cd, è stata ribadita la necessità di avviare un ripensamento delle politiche pubbliche individuando risorse, priorità e modalità attuative del "Programma per la qualità dell'abitare", anche alla luce della rimodulazione degli strumenti per gli "ecobonus" e "sisma bonus", per la riqualificazione delle periferie, dei quartieri di Erp e delle aree interne. Questo necessita di nuovi investimenti e l'individuazione di ogni utile strumento per favorire l'efficientamento energetico sia del patrimonio pubblico che privato, mediante investimenti con fondi regionali, nazionali e comunitari. Occorre infine, puntare su un forte rilancio dell'edilizia residenziale pubblica per l'aumento degli alloggi Erp da destinare alle fasce sociali più bisognose, per un piano di interventi finalizzato alla manutenzione e per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente. Su questi temi il Sunia, unitamente ad altri sindacati degli inquilini, ha chiesto in Abruzzo, nei prossimi giorni la richiesta interesserà anche il Molise, un incontro ai livelli istituzionali della giunta e del consiglio regionale, alla presidenza dell'Anci regionale e a tutti i gruppi consigliari regionali. (Gru)