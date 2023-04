25 aprile: portavoce La Russa, da presidente Senato parole chiare su Costituzione e valori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni il presidente del Senato ha ripetutamente affermato di 'condividere appieno i valori della Resistenza, vista come superamento di una dittatura'. Ha altresì parlato di 'amore che dobbiamo avere per la prima parte della Costituzione democratica e repubblicana, condivisa e incontestabile, quella dei diritti, della democrazia, della partecipazione, del voto e della libertà' e chiarito che, conversando con i giornalisti del mancato voto unitario sulla mozione di centrodestra sul 25 aprile e come correttamente riportato da molti di loro, 'non sono i valori della Resistenza antifascista a mancare nella Costituzione - che sono espressi in forma positiva - bensì la parola antifascista'. Da La Russa quindi, sono arrivate parole chiare sulla Costituzione e sui valori e spiace davvero leggere come qualcuno continui a polemizzare e a strumentalizzare anziché facilitare quel percorso di pacificazione a cui tiene il Presidente del Senato e a cui tutti dovremmo puntare". Lo precisa Emiliano Arrigo, portavoce del presidente del Senato, Ignazio La Russa.(Rin)