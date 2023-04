Sudan: segretario Difesa Usa Austin, valutiamo possibile evacuazione ambasciata a Khartum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito degli Stati Uniti sta valutando quante più opzioni possibili prima di una possibile evacuazione del personale dell'ambasciata Usa in Sudan, ma nessuna decisione è stata presa. Lo ha dichiarato il segretario alla Difesa, Lloyd Austin. “Abbiamo dispiegato alcune forze sul teatro (a Gibuti) per assicurarci di fornire quante più opzioni possibili se saremo chiamati a fare qualcosa. E non siamo ancora stati chiamati a fare nulla", ha detto Austin in una conferenza stampa alla base aerea di Ramstein, in Germania, sede del Comando Usa per l'Africa (Africom). Le dichiarazioni di Austin giungono poco dopo che un cittadino statunitense è morto durante i combattimenti in Sudan tra l'esercito regolare e i paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf). Lo riferiscono fonti del dipartimento di Stato Usa, precisando che la vittima non lavorava per l'ambasciata statunitense a Khartum. "Possiamo confermare la morte di un cittadino statunitense in Sudan", ha detto a "Fox News" un portavoce del dipartimento di Stato. "Siamo in contatto con la famiglia e porgiamo loro le nostre più sentite condoglianze per la loro perdita. Per rispetto della famiglia in questo momento difficile, non abbiamo altro da aggiungere". Ieri il portavoce della Casa Bianca, John Kirby, ha affermato che il Pentagono ha disposto il pre-posizionamento "di alcune forze e capacità militari" nella sua base di Gibuti, ma "solo per scopi di emergenza nel caso in cui fossero necessarie per qualsiasi tipo di evacuazione". I cittadini statunitensi in Sudan sono stati istruiti a rifugiarsi sul posto dal momento che il dipartimento di Stato ritiene ancora troppo pericoloso evacuare i connazionali dal Paese. (Was)