Abruzzo: al via giornate Oasi Wwf, ricco programma con 20 eventi

- Tornano le Giornate delle Oasi Wwf con un'edizione ancora più ricca: un intero mese, da domani 22 aprile al 21 maggio, di eventi speciali e aperture straordinarie per immergersi nella natura e scoprirne la meraviglia e il valore per il nostro benessere. Le Oasi Wwf in Abruzzo sono sei, cinque delle quali sono anche Riserve naturali regionali: "Cascate del Verde" a Borrello, "Calanchi di Atri" ad Atri, "Gole del Sagittario" ad Anversa degli Abruzzi, "Lago di Serranella" a Casoli, Altino e Sant'Eusanio del Sangro, dove è presente l'Istituto Abruzzese per le Aree Protette Wwf (Iaap-Wwf) che supporta i Comuni nella gestione delle Riserve regionali, l'Oasi Wwf e Riserva regionale "Lago di Penne" a Penne e l'Oasi WWF "Fosso Giardino" a Martinsicuro. Inoltre, lo Iaap-Wwf supporta il comune di Ortona nella gestione delle Riserve naturali regionali di "Punta dell'Acquabella" e "Ripari di Giobbe" nonché dei Parchi territoriali attrezzati di "Fiume Fiumetto" e "Parco dell'Annunziata" rispettivamente a Colledara e a Orsogna. "Tutte le Oasi Wwf svolgono un ruolo centrale per difendere migliaia di specie animali e vegetali - aggiunge Filomena Ricci, delegata Wwf Abruzzo - dall'Orso bruno marsicano alla Testuggine palustre, dai Chirotteri alla Nitticora, dal Gambero di fiume al Gracchio corallino, tante sono le specie rappresentative e tutelate nelle aree protette abruzzesi, inoltre le Oasi sono luoghi di incontro, dove fare educazione in natura, promuovere modelli di gestione e di turismo che siano davvero rispettosi della natura e anche sperimentare nuove forme di accoglienza sociale." Le Oasi Wwf sono un patrimonio di biodiversità che testimonia quanto la tutela della natura sia importante per garantirci un futuro sul pianeta: nel report abbinato alla campagna ReNAture, il Wwf ha ricordato il 'valore natura' indicato dall'Ocse: ogni anno i sistemi naturali del Pianeta forniscono benefici al genere umano, i così detti servizi ecosistemici, valutabili tra i 125 e i 140mila miliardi di dollari, una volta e mezzo il Prodotto interno lordo globale, e alcuni studi di Nature4Climate (una coalizione che include Unep, Undp e Wwf) affermano che per ogni dollaro speso in rinaturazione si avrebbe un ritorno economico di almeno 9 dollari e in alcuni casi fino a 30. Senza contare i valori non economici e immateriali essenziali per la nostra stessa sopravvivenza, come la produzione dell'ossigeno che respiriamo. Nei cinque fine settimana tra fine aprile e fine maggio sarà possibile visitare le Oasi Wwf in Abruzzo con tantissimi eventi e tantissime attività. Il mese delle "Giornate delle Oasi" inizierà in concomitanza con l'"Earth Day", la Giornata della Terra del 22 aprile e si concluderà il 21 maggio, passando per la giornata degli impollinatori e per eventi legati a "Biologico è... Natura", il progetto nato dalla collaborazione tra Wwf Italia e FederBio per sostenere l'agricoltura biologica. (Gru)