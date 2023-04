Roma: Quarzo (Fd'I), Gualtieri e Mancini garantisti secondo convenienza del momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio, Giovanni Quarzo, commenta l'indagine a carico dell'assessora al Commercio di Roma, Monica Lucarelli, e la scelta del sindaco Roberto Gualtieri di confermarle la fiducia. In una nota Quarzo spiega: "Come è noto sono da sempre un convinto garantista e non ho alcuna intenzione di chiedere le dimissioni dell'Assessore Lucarelli per l'indagine che la riguarda. Noto però una curiosa contraddizione nell'atteggiamento dell'onorevole Claudio Mancini e del suo braccio destro Gualtieri. Giustizialisti qualche tempo fa insieme al loro compagno Orfini e più recentemente nei confronti di Marco Palumbo e Albino Ruberti. Garantisti di convenienza con l'assessore Lucarelli. Vorrei sapere dall'onorevole Claudio Mancini con quale criterio sceglie i sacrificabili e i non sacrificabili". (Com)