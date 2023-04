Brasile: gigante cinese dell'e-commerce Shein annuncia investimenti per 135 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma cinese di vendite on-line Shein ha annunciato investimenti da 750 milioni di real (135 milioni di euro) per creare in Brasile una rete di fornitori locali per i propri prodotti, soprattutto nel settore tessile. Secondo quanto riferito dal colosso asiatico dell'e-commerce in una lettera al ministro delle Finanze, Fernando Haddad, l'idea è quella di "fornire tecnologia e formazione a questi produttori in modo che possano aggiornare i loro modelli di produzione e adottare un formato su richiesta dell'azienda". La stima di Shein è di concludere accordi con 2mila imprese locali, in grado di generare fino a 100mila nuovi posti di lavoro. (segue) (Brb)