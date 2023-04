Roma: De Gregorio-Carpano (Azione), bene progetto stadio ma potenziare trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul progetto dello stadio dell'As Roma "siamo stati i primi a proporre lo stadio a Pietralata, una conferma della bontà della nostra proposta politica per la città. Quindi bene il progetto, ma è fondamentale avere garanzie di potenziamento della Metro B, che oggi ha frequenze bassissime e che non può arrivare in queste condizioni a servire i flussi di tifosi nella prima partita". Lo dichiarano in una nota i consiglieri di Azione in Campidoglio, Flavia De Gregorio e Francesco Carpano. "Oltre all'arrivo dei nuovi treni è fondamentale prevedere un nuovo sistema di segnalamento per potenziare la linea e raggiungere una frequenza di un treno ogni due minuti. È inoltre importante avviare un dialogo con la Prefettura per fare in modo che la stazione Quintiliani rimanga aperta in occasione delle partite", concludono. (Com)