Imprese: Cdp, Francesco Di Ciommo nuovo consigliere di amministrazione

- L’assemblea degli azionisti di Cassa depositi e prestiti, riunitasi oggi, ha nominato Francesco Di Ciommo come nuovo consigliere di amministrazione, a seguito delle dimissioni di Fabrizia Lapecorella. Di Ciommo – riferisce una nota – è avvocato e professore ordinario di Diritto privato presso l’Università Luiss di Roma. Alla professoressa Lapecorella, che ha assunto l’incarico di vicesegretario dell’Ocse, vanno il ringraziamento per il lavoro svolto e i migliori auguri per il prestigioso ruolo internazionale che ricopre. (Com)