Sudan: Prigozhin (Wagner), non sosteniamo nessun partecipante del conflitto

- La compagnia paramilitare russa Wagner non sostiene nessuno dei partecipanti al conflitto in Sudan e qualsiasi domanda al riguardo "è una provocazione". Lo ha dichiarato il fondatore del gruppo Wagner, Evgenij Prigozhin, in un messaggio pubblicato dal suo ufficio stampa su Telegram. "Sottolineo ancora una volta che la compagnia Wagner non partecipa in alcun modo al conflitto sudanese, e le domande di tutti i media riguardanti qualsiasi aiuto a (il presidente del Consiglio militare di Transizione Abdel Fattah) al-Burhan oppure al (capo delle Forze di supporto rapido Mohamed) Dagalo, o altre persone nel territorio del Sudan, non sono altro che un tentativo di provocazione", ha affermato Prigozhin. (Rum)