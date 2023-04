Inps: procedura semplificata per indennità di invalidità al compimento dei 18 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I minori già titolari dell’indennità di accompagnamento, al compimento dei 18 anni, con una procedura ulteriormente semplificata, potranno beneficiare della prestazione economica riconosciuta ai maggiorenni. Lo riferisce una nota dell’Inps. Nel nuovo approccio proattivo dell’Istituto, gli aventi diritto, almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, riceveranno l’invito a trasmettere la modulistica necessaria ai fini del riconoscimento anche della prestazione prevista per i maggiorenni con invalidità riconosciuta pari al 100 per cento, connessa all’articolo 25 comma 6 legge 114/2014. Questa procedura semplificata è già disponibile sul portale Inps e nella rete dei Patronati abilitati. Solo nel caso in cui l’interessato intenda richiedere un verbale sanitario con giudizio medico legale aggiornato alla maggiore età, anche ai fini dei benefici in tema di collocamento mirato, sarà necessario presentare una nuova domanda di invalidità civile. (Com)