Sudan: Svizzera valuta l’evacuazione dei propri civili dal Paese

- La Svizzera sta valutando l’evacuazione dei propri cittadini dal Sudan, oltre a una parte del suo personale diplomatico, a causa degli scontri in corso tra le Forze di supporto rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo e l'esercito regolare. Lo ha riferito il ministero degli Esteri elvetico, precisando che nel Paese sono attualmente presenti circa cento cittadini svizzeri registrati, oltre a chi si trova nell’area da turista. Berna è in contatto con altri Paesi per la realizzazione di un possibile piano di evacuazione congiunta. (Geb)