Siccità: Di Girolamo (M5s) cabine regia? Non bastano, servono fondi dedicati

- "Apprendiamo che la premier Meloni oggi ha affidato al ministro delle Infrastrutture Salvini la plancia di comando della cabina di regia per far fronte all'emergenza siccità. Tutto bene, magari sarà lui a spiegarci perché nel decreto legge varato dal governo siano spariti sia il fondo dedicato alla gestione degli invasi sia lo stop ai mutui dei piccoli concessionari idroelettrici. In Parlamento, in parole povere, ci è arrivato un decreto che vale zero dal punto di vista finanziario. La crisi idrica è oltremodo pesante: le notizie che ci giungono anche oggi da diverse aree del paese, a partire dal Piemonte che in questo momento è la Regione con più difficoltà, lo confermano. Questa crisi non si può contrastare solo con le cabine di regia: servono fondi dedicati, senza i quali non si risolve nulla. Inoltre auspichiamo che Salvini ascolti con attenzione i rilievi critici arrivati dalla Corte dei conti in sede di monitoraggio delle opere idriche: il dossier del Pnrr legato al potenziamento delle stesse presenta numerose falle, ed è necessario un intervento immediato". Lo afferma in una nota la senatrice Gabriella Di Girolamo, capogruppo M5s in commissione Lavori pubblici e Ambiente. (Com)