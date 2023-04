Messico: Lopez Obrador, aereo presidenziale vendute alle autorità del Tagikistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha ufficializzato la vendita dell'aereo di Stato messo all'asta a inizio mandato, quasi cinque anni fa. L'apparecchio, un Boieng B787 Dreamliner comprato durante il mandato dell'ex presidente Enrique Pena Nieto, è stato venduto al Tagikistan al prezzo di 1,7 miliardi di pesos, l'equivalente di poco più di 90 milioni di euro. "Siamo contenti perché è stato venduto il lussuoso aereo presidenziale", ha detto Lopez Obrador dando per "conclusa la transazione". Quella di vendere l'aereo è stata una delle prime e più reclamizzate iniziative del presidente a conforto del piano di "austerità repubblicana", centro dell'azione governativa di Lopez Obrador. Il denaro ricavato dall'operazione, ha detto il presidente, è già stato incassato dall'Istituto per la restituzione al popolo di quanto rubato, un'ufficio speciale cui vengono reindirizzate le risorse finanziarie considerate "usurpate". Soldi che nello specifico serviranno a costruire due ospedali, ha garantito Lopez Obrador. Ora, le autorità tagike hanno dieci giorni di tempo per portare l'apparecchio in patria. (segue) (Mec)