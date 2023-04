Messico: Lopez Obrador, aereo presidenziale vendute alle autorità del Tagikistan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ed era stato lo stesso "Amlo" a bandire l'apparecchio decantandone le qualità. "Approfitto per mandare un messaggio, lanciare un appello a chi voglia comprare l'aereo presidenziale. Un aereo non solo efficace e moderno, che, se trasformato in aereo commerciale, ha capacità di ospitare fino a 280 posti", ha sottolineato Lopez Obrador ricordando che il ricavato della vendita, unito alle spese risparmiate della manutenzione, verrà indirizzato per i piani di sviluppo del paese. "Aiutatemi a far sapere al mondo che quel giorno si venderà l'aereo", ha detto "Amlo" ai giornalisti presenti suggerendo di ricordare ai potenziali acquirenti l'importanza di un mezzo che "conferisce potere". L'aereo presidenziale, che nella sua attività ufficiale ha realizzato 214 operazioni, dispone di una sala riunioni, una camera da letto, bagni e una cucina. (Mec)