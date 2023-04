Turchia: Erdogan, inaugurazione giacimento gas nel Mar Nero porterà verso indipendenza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inaugurazione del giacimento di gas scoperto meno di tre anni fa nella provincia settentrionale di Zonguldak, nel Mar Nero, "rappresenta una pietra miliare nel settore energetico e porterà la Turchia verso l'indipendenza energetica". Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, citato dal quotidiano turco "Hurriyet". L'importante evento cade a meno di un mese dalle elezioni presidenziali in Turchia, in cui il presidente in carica risulta sfavorito nei sondaggi. Nella prima fase di sviluppo, "il giacimento di Sakarya fornirà alla Turchia 10 milioni di metri cubi di gas naturale al giorno, che dovrebbero raggiungere i 40 milioni grazie alla perforazione di ulteriori pozzi entro il 2028", ha affermato il presidente Erdogan, spiegando che in questo modo si riuscirebbe a soddisfare quasi totalmente il fabbisogno annuale del Paese, una volta raggiunta la piena capacità operativa. Ankara spera che questo progetto non solo aiuterà a ridurre la quasi totale dipendenza energetica dall'esterno, ma che renderà anche gli impianti di lavorazione di Filyos e di Zonguldak due importanti basi tecnologiche e logistiche. La produzione di gas naturale a 170 chilometri da Zonguldak, "sarà di buon auspicio per la Turchia", ha dichiarato Erdogan, sottolineando che, già nell'agosto 2020, nel pozzo Tuna-1 nel Mar Nero erano stati scoperti 320 miliardi di metri cubi di gas naturale, rendendola la più grande scoperta di gas della storia del Paese. Con ulteriori 85 miliardi di metri cubi scoperti nell'ottobre dello stesso anno, la quantità totale di riserve di gas scoperte è stata di 405 miliardi di metri cubi. (segue) (Tua)