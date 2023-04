Turchia: Erdogan, inaugurazione giacimento gas nel Mar Nero porterà verso indipendenza energetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il ritrovamento di 135 miliardi di metri cubi nel pozzo Amasra-1 nel giugno 2021, le riserve di gas del Mar Nero sono salite a 540 miliardi di metri cubi, grazie alla nave di perforazione turca Kanuni. La quantità di gas nel giacimento di Sakarya ha raggiunto i 652 miliardi di metri cubi grazie al lavoro della nave di perforazione Yavuz e alla modellazione tridimensionale svolta da una società di valutazione internazionale. Altri 58 miliardi di metri cubi di gas sono stati trovati nel dicembre 2022 nel pozzo Caycuma-1, nella parte sud-occidentale del Mar Nero. Da una rivalutazione delle riserve di gas è emerso che le riserve totali di gas del Paese avrebbero raggiunto i 710 miliardi di metri cubi alla fine del 2022, con un valore di mercato nella regione pari a un trilione di dollari. Erdogan ha inoltre annunciato che per un anno il governo "fornirà gratuitamente ai cittadini il gas naturale destinato al consumo in cucina e al riscaldamento dell'acqua" e che "i costi delle spese saranno detratti dalle bollette per un anno". Dalla prima scoperta del "più grande giacimento di gas naturale della Turchia" nel 2020, a 170 chilometri da Zonguldak, sulla costa del Mar Nero, più di 8 mila dipendenti sulla terraferma e oltre 2 mila in mare, hanno impiegato più di due anni per estrarre il gas. (segue) (Tua)