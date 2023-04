Turchia: Erdogan, inaugurazione giacimento gas nel Mar Nero porterà verso indipendenza energetica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso giugno, la Turchia ha avviato la costruzione di un gasdotto sottomarino collegato al fondale dal porto di Filyos, a circa 400 chilometri (250 miglia) a est di Istanbul. L'impianto inizierà a produrre dieci milioni di metri cubi di gas al giorno nella prima fase, che secondo Erdogan dovrebbe raggiungere i 40 milioni di metri cubi dopo l'entrata in funzione di ulteriori pozzi. Gli esperti affermano che dieci milioni di metri cubi di gas al giorno soddisferebbero circa il 6 per cento del consumo annuo del Paese, che si attesta a 60 miliardi di metri cubi, fornendo un'importante spinta all'economia. Solo nello scorso anno, Ankara ha ricevuto il 40 per cento del suo gas da Mosca e, a riprova del solido legame energetico tra i due Paesi, il prossimo 27 aprile, verrà inaugurata la prima centrale nucleare turca, l'impianto di Akkuyu, costruito grazie al colosso russo Rosatom, che la avrà in gestione per sessant'anni. La Turchia importa gas anche dall'Azerbaigian e dall'Iran, nonostante Ankara stia cercando vari modi per diversificare i suoi fornitori, soprattutto dopo il conflitto russo-ucraino. (Tua)