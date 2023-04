Grecia: ministro Esteri Dendias invia lettera a Borrell, focus su situazione in Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Grecia, Nikos Dendias, ha inviato oggi una lettera all’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, menzionando la situazione “estremamente preoccupante” in Sudan. Lo riferisce il quotidiano “Kathimerini”, citando fonti diplomatiche. Nella lettera, Dendias ha evidenziato l’apprensione di Atene per l’incolumità dei cittadini greci presenti nel Paese nordafricano, ma anche di quelli europei. Il ministro degli Esteri ha precisato che non appena le circostanze legate alla sicurezza lo consentiranno, il governo ellenico farà partire le operazioni di soccorso, con il coordinamento degli altri Stati membri dell’Ue. Secondo le fonti citate da “Kathimerini”, Dendias ha informato Borrell anche della posizione della Grecia in merito alla necessità di ristabilire il dialogo tra le parti in conflitto in Sudan, in modo tale da garantire la stabilità e integrità del territorio. Nella giornata di oggi, l'Unità di gestione delle crisi del ministero degli Esteri ha tenuto una riunione per fare il punto della situazione nel Paese africano. (Gra)