Abruzzo: centrosinistra su consorzi Bonifica, conferma di politica fallimentare centrodestra in Regione

- La sentenza del Tar di Pescara che cancella gli aumenti imposti agli agricoltori dal consorzio di Bonifica Centro “è l'ulteriore conferma di una politica fallimentare del centrodestra in Regione. Il comparto è fermo, la riforma dei Consorzi è lettera morta, l'auspicato rilancio è stato trasformato nell'ennesima occasione per esercitare potere e occupare poltrone". Lo scrivono i consiglieri del Pd, Legnini Presidente, Abruzzo in Comune e Gruppo Misto in conferenza a Pescara sul recente pronunciamento del Tar sui Consorzi di Bonifica e il futuro del comparto. "Abbiamo chiesto la convocazione urgente della commissione Agricoltura che si terrà il 26 aprile e il coinvolgimento degli agricoltori, perché si costruisca una svolta vera che porti al superamento della fase commissariale dei Consorzi di Bonifica abruzzesi", illustrano consiglieri Silvio Paolucci, Dino Pepe, Antonio Blasioli, e Pierpaolo Pietrucci, Americo Di Benedetto, Marianna Scoccia e Sandro Mariani. "Da quattro anni la nostra azione è stata mirata a ridare ruolo e competenze agli enti regionali di bonifica. Lo abbiamo fatto a partire dalla legge di riforma, su cui, con serietà, metodo e profonda conoscenza dei territori, abbiamo dato il nostro contributo perché la nuova norma quadro che li regolamenta potesse essere migliore di quella formulata. Ma questa occasione, che poteva rappresentare il vero rilancio di consorzi così strategici per il mondo agricolo, l'ambiente e la gestione integrata delle risorse idriche, è stata trasformata dal centrodestra nell'ennesimo poltronificio”. (segue) (Gru)