Abruzzo: centrosinistra su consorzi Bonifica, conferma di politica fallimentare centrodestra in Regione (2)

- "La Giunta Marsilio - proseguono i consiglieri - fin da subito ha censurato gli agricoltori abruzzesi, attuando un commissariamento che dura da quattro anni e, contestualmente, portando avanti una politica di aumenti dei canoni a discapito degli stessi consorziati. Una politica insostenibile, come dimostra la recente decisione del Tar che ha annullato la delibera numero 32 del settembre 2021 del Consorzio di Bonifica Centro e con essi tutti gli atti conseguenti e ritenuto illegittimi i presupposti degli aumenti del contributo di bonifica suppletivo 2021 e ordinario 2022, al centro degli stessi atti. Una sconfitta annunciata: già nel gennaio 2022 come centrosinistra avevamo segnalato, per il Consorzio di bonifica Centro, l'anomalia di tali aumenti, in quanto, non legati ad alcuna prospettiva di miglioramento del servizio. Nella delibera del Commissario regionale oggetto della sentenza, veniva evidenziato che a causare l'aumento delle spese da ripianare erano, invece, i maggiori costi delle materie prime e dell'energia, oltre che il mancato introito degli ingenti crediti vantati nei confronti del comune di Chieti ed Aca Spa”. "Il Tar di Pescara - aggiungono - ha stabilito inoltre che non devono ricadere sugli agricoltori le coperture dei maggiori costi scaturiti dalle mancate entrate del Consorzio determinate dalle gestioni speciali. A questo riguardo, i giudici, hanno chiarito anche che è sbagliata la scelta di addebitare tutti gli incrementi alla contribuenza privata escludendo, dalla compartecipazione, gli enti pubblici che a vario titolo beneficiano della attività del Consorzio stesso". "Come abbiamo già fatto nelle scorse settimane siamo tornati a chiedere una convocazione urgente della Commissione consiliare competente per materia proprio con l'intento di impegnare il presidente Marco Marsilio, l'assessore Emanuele Imprudente e l'itera maggioranza di centrodestra a ridurre le tariffe ai consorziati unitamente ad un rilancio complessivo dei servizi agli agricoltori. Una situazione - concludono i consiglieri - che deve cambiare al più presto: a tale proposito riteniamo che le elezioni per il rinnovo degli organi consortili non siano più rinviabili”. (Gru)