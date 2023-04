Sicurezza: Lucaselli (Fd'I), plauso a Forze ordine per prevenzione su Roma-Feyenoord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' doveroso esprimere un ringraziamento al ministero dell'Interno, alla Questura di Roma e a tutte le Forze dell'ordine per l'attività di prevenzione e di intervento in occasione dell'arrivo degli ultras del Feyenoord nella Capitale". Lo dichiara la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli. "La partita tra la Roma e la squadra olandese, infatti, portava con sé ampi rischi sul piano dell'ordine pubblico e dei danneggiamenti contro il nostro patrimonio artistico. Tutti abbiamo ben impresse le immagini del 2015, con la fontana della Barcaccia vandalizzata. Ieri, niente di tutto questo si è ripetuto, è stata messa in campo una prova di eccellenza", aggiunge. (Rin)