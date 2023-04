Speciale infrastrutture: Adr, azionisti approvano bilancio 2022 e nominano nuovo consigli di amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Troncone, dopo un’esperienza internazionale maturata prevalentemente in consulenza di direzione e nel settore degli investimenti in infrastrutture, nel 2011 è entrato in Aeroporti di Roma, occupandosi inizialmente di Pianificazione Strategica e Rapporti con il CdA. In seguito, ha assunto il ruolo di Chief Financial Officer e da aprile 2020 è Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma. È inoltre Vice Presidente di Aéroports de la Côte d'Azur. Nunziata, vice Avvocato Generale dello Stato e vincitore di concorso per magistrato ordinario e amministrativo, è stato più volte Capo di Gabinetto di diversi dicasteri, tra cui il Ministero della Pubblica Amministrazione e il Ministero degli Affari Regionali. Ha anche partecipato a varie commissioni ed organi con funzioni consultive e di controllo presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici con funzioni di presidente. È docente universitario di diritto amministrativo. (Com)