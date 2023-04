Speciale infrastrutture: Concorrenza, Salvini, su ambulanti altra promessa mantenuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo risolto una questione aperta e mai affrontata con chiarezza in oltre un decennio: le assegnazioni delle concessioni dei parcheggi del commercio ambulante nelle aree pubbliche saranno messe a gara ma solo dopo aver salvaguardato il legittimo affidamento degli attuali concessionari che potranno godere di un rinnovo delle attuali concessioni per 12 anni". Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine del consiglio dei ministri che ha approvato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. "Una riforma degli ambulanti, 180.000 micro imprese familiari, che garantisce certezze al settore e che ha pagato pesantemente la crisi pandemica ed economica. Un’altra promessa mantenuta grazie alla determinazione della Lega. Dalle parole ai fatti", conclude. (Rin)