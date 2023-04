Trasporti: telefonata Salvini-omologo greco, focus su cooperazione bilaterale per sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha avuto una cordiale telefonata con l’omologo greco Giorgos Gerapetritis. Salvini - riferisce una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) - ha voluto trasmettere al collega un messaggio di vicinanza e stima per avere gestito una fase particolarmente delicata come quella che segue ogni grave disastro ferroviario. Il ministro Salvini ha ribadito il massimo impegno del gruppo Fs nel Paese, anche attraverso la controllata Hellenic Train, e l’interesse del governo italiano a rafforzare la cooperazione bilaterale con Atene per la sostenibilità dei trasporti. I Ministri hanno quindi condiviso l’opportunità di un incontro in persona per approfondire i dossier di interesse comune. (Com)