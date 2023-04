© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al tavolo tecnico di ieri al Mef sulla Sanità "i tecnici si sono riservati, si sono presi del tempo per studiare tutto il dossier. Ancora nessuna novità". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della cerimonia in occasione del Natale di Roma che si è tenuta questa mattina in Campidoglio. (Rer)