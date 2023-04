Nord Macedonia: Kovacevski, appartenenza a Nato ha aumentato investimenti diretti esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appartenenza della Macedonia del Nord alla Nato ha innalzato il rating del Paese e aumentato gli investimenti diretti esteri. Lo ha affermato il premier macedone, Dimitar Kovacevski, ripreso dalla stampa di Skopje. "L'appartenenza alla Nato ha innalzato il rating internazionale della Macedonia del Nord sia in senso politico che in termini di sicurezza, economia e finanza. L'ingresso nell'Alleanza atlantica non è stata solo una garanzia di pace e stabilità per la Macedonia del Nord, ma anche una garanzia per l'economia nazionale", ha sottolineato il premier macedone. "A seguito dell'adesione del Paese alla Nato", ha aggiunto Kovacevski, "gli investimenti diretti esteri, in condizioni di crisi, hanno raggiunto un importo storico record di 753 milioni di euro, che è il livello più alto di sempre e il doppio rispetto al 2016".(Seb)