Natale Roma: Gasparri (FI), auguri alla nostra Capitale, merita di più

20 luglio 2021

- Il 21 aprile si celebra il Natale di Roma. “Ma questa nostra Capitale merita di più”. Così il senatore Maurizio Gasparri Coordinatore romano di Forza Italia. “Attualmente l'amministrazione capitolina sembra non avere a cuore le prospettive future della nostra città. Mentre è da apprezzare l'impegno intenso del governo nazionale affinché Roma possa essere, nei prossimi anni, sede di importanti eventi internazionali come l'Expo. Ma ci sono già in agenda diversi eventi sportivi e ovviamente la scadenza del Giubileo, che dovranno essere onorati con un grande impegno al servizio della nostra città. Sarà importante anche dotare, finalmente, la Capitale di quei poteri che una città di questa rilevanza deve avere con la modifica costituzionale di cui sono tra i presentatori e che sono certo sarà presto approvata", aggiunge Gasparri. (Rin)