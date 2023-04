Sport: Bonessio (Ev), Polisportiva Montespaccato esempio di rinascita in nome della legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polisportiva dilettantistica Montespaccato "rappresenta un bell'esempio di rinascita e affermazione dei principi della legalità e del riscatto sociale". Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino di Europa verde ecologista Ferdinando Bonessio, presidente della Commissione Sport di Roma Capitale. "Con grande piacere - spiega Bonessio - ho partecipato quest'oggi, insieme all'assessore Veloccia, alla presentazione ufficiale della campagna di azionariato popolare per la salvaguardia e il rilancio della Polisportiva dilettantistica Montespaccato. Si tratta della prima esperienza a Roma di attivazione dell'azionariato popolare per una società sportiva dilettantistica che tra le sue finalità ha quella di promuovere l'inclusione sociale, la rigenerazione urbana e l'inserimento lavorativo. In qualità di presidente della commissione capitolina Sport - sottolinea - sostengo convintamente questo progetto, fortemente voluto dal presidente del Montespaccato Calcio Massimiliano Monnanni, che rappresenta un bell'esempio di rinascita e affermazione dei principi della legalità e del riscatto sociale". (segue) (Com)