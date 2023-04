Sport: Bonessio (Ev), Polisportiva Montespaccato esempio di rinascita in nome della legalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sottratto alla criminalità e riconsegnato al quartiere e ai suoi cittadini - prosegue Bonessio - la storia dell'impianto di Montespaccato è la dimostrazione che l'attività a carattere sociale svolta sul territorio dagli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo rappresenta una grande ricchezza per l'intero Paese. Concordo con le parole di don Luigi Ciotti dell'Associazione Libera che ha sottolineato il contributo concreto della Polisportiva Montespaccato al risanamento morale e civile del territorio. Lo stesso ministro allo Sport Andrea Abodi ha comunicato di voler sostenere analoghe esperienze in altri territori a rischio. Le Istituzioni devono sostenere e guardare con particolare attenzione a queste realtà in grado di generare bellezza, condivisione e senso di responsabilità sociale, promuovendone una ampia diffusione", conclude Bonessio. (Com)