Diocesi: Delpini, omelie con chatGpt, penso che le facciamo già

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un’intervista esclusiva a Famiglia Cristiana, in edicola, nell’ambito della Giornata dell’Università Cattolica, l’arcivescovo di Milano Mario Delpini affronta anche il tema dell’intelligenza artificiale. "È una sfida per l’umanesimo. Certo l’Intelligenza artificiale è il frutto di investimenti enormi, chi la sta mettendo a punto lo fa per arricchire chi l’ha prodotta, non mi pare che ci siano dietro dei filantropi. Se invece la gestione fosse 'politica' nel senso alto del termine, allora si potrebbe mettere l’Intelligenza artificiale al servizio dell’umanità". Delpini si dice anche favorevole alle omelie create con l’aiuto di Chat Ggt. "Penso che le facciamo già. In fondo si tratta di mettere a disposizione un’immensa quantità di dati (per esempio tutte le omelie di un bravo predicatore, o i commenti biblici) per la redazione di un testo e dunque anche l’omelia rientra in questa possibilità. Anche se l’omelia non è un testo, ma una testimonianza, frutto di un rapporto e di un’interpretazione personale della Parola di Dio". L’arcivescovo di Milano si rivolge anche ai giovani e li invita a “ribellarsi” rispetto al pessimismo dei loro padri e a “uscire allo scoperto”. (Com)