25 Aprile: Luparelli-Cicculli (Sce), in piazza per memoria di chi si oppose a occupazione Roma

- Sinistra civica ecologista sarà in piazza il 25 aprile "per ricordare e difendere la memoria di tutti coloro che si opposero all'occupazione nazifascista di Roma". Lo affermano in una nota i consiglieri capitolini di Sinistra civica ecologista, Alessandro Luparelli e Michela Cicculli. "Onore ai gap, ora e sempre Resistenza, è lo striscione con cui saremo in piazza il 25 aprile per ricordare e difendere la memoria di tutti coloro che si opposero all'occupazione nazifascista di Roma per condurre il nostro Paese alla Liberazione grazie al loro coraggio e alla loro determinazione - spiegano -. Lo stesso striscione con cui siamo stati in piazza nei giorni scorsi alla manifestazione che abbiamo promosso in Via Rasella. Il corteo indetto dall'Anpi, martedì 25 aprile, ore 10:00 a Largo Bompiani, ci vedrà partecipare sempre più convinti anche in risposta ai continui tentativi di revisionismo della nostra storia e per difendere la memoria della nostra città, medaglia d'oro al Valor Militare per la Resistenza. Ci rivolgiamo a tutte le cittadine e i cittadini, alle forze politiche e alle organizzazioni sociali che con noi hanno già manifestato in via Rasella - aggiungono - per manifestare uniti sotto quello striscione, senza simboli di partito, per ribadire l'importanza del 25 aprile come momento di lotta contro tutti i fascismi di ieri e di oggi":(Com)