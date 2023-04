Cultura: Sangiuliano, Italia e Francia unite in un intreccio storico e culturale indissolubile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apre i battenti la casa del libro italiano al Festival du Livre de Paris, dove l'Italia è ospite d'onore da oggi al 23 aprile. Il taglio del nastro al Padiglione italiano è avvenuto questa mattina alla presenza del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dell'ambasciatrice d'Italia a Parigi, Emanuela D'Alessandro, del direttore di Ita-Parigi Luigi Ferrelli, del presidente del Syndacat National de l'Edition, Vincent Montagne, e del presidente dell'Associazione italiana editori (Aie) Ricardo Franco Levi, davanti a un folto pubblico composto da visitatori, editori, scrittori e autori della delegazione italiana, autorità. E' intervenuto anche il sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi, che dopo il momento inaugurale ha illustrato il dipinto "Tolomeo II discute la traduzione in greco del Pentateuco con gli studiosi ebrei" del pittore Giovani Antonio Galli, detto lo Spadarino, esposto per l'occasione al Padiglione italiano. "Sono un convinto assertore della civiltà e del valore del libro", ha commentato il ministro Sangiuliano durante il proprio discorso d'apertura in cui ha richiamato le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla partecipazione dell'Italia come ospite d'onore alla manifestazione, soffermandosi poi sulla profondità e la continuità delle relazioni tra Italia e Francia, unite "in un intreccio storico e culturale indissolubile". Un legame di cui il ministro ha ripercorso alcune tappe, tra cui l'esposizione degli impressionisti francesi, organizzata nel 1910 a Firenze: "I giornalisti di allora dissero che quelle opere non erano arte, e sbagliarono. Questo ci insegna la cultura: ad aprire la mente e volgere lo sguardo sempre un poco oltre la linea del visibile. Un invito e augurio che voglio riproporre oggi in occasione del primo giorno di questa importante manifestazione". (segue) (Res)