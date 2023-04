Cultura: Sangiuliano, Italia e Francia unite in un intreccio storico e culturale indissolubile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ringraziamo, in un'intervista ha parlato con grande trasporto della dimensione europea della cultura e del ruolo del libro in questa costruzione", ha ricordato Ricardo Franco Levi, presidente di Aie. "Sempre di più l'editoria italiana riesce a imporsi sui mercati internazionali, ed europei in particolare, con i propri autori: nel 2001 la vendita dei diritti di traduzione coinvolgeva il 4 per cento dei titoli pubblicati ogni anno, oggi siamo al 12 per cento", ha aggiunto. La partecipazione al Festival, con un'area privilegiata di 300 metri quadrati all'interno del Grand Palais Éphémère e un intenso cartellone di appuntamenti, fa parte di un percorso di promozione internazionale dell'editoria italiana che nel 2024 toccherà anche la Frankfurter Buchmesse (sempre come Paese Ospite d'Onore) ed è resa possibile dal sostegno e dalla collaborazione tra ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ministero della Cultura con il Centro per il libro e la lettura, l'ambasciata d'Italia a Parigi, Istituto italiano di Cultura di Parigi, Ice – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e Aie - Associazione italiana editori (che, come in analoghe occasioni, si avvale dell'agenzia Ex Libris). Media partner: Il Giornale della Libreria. (Res)