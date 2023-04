Lavoro: Masucci (Cisl Lazio), con dipendenti Amazon di Passo Corese per migliorare condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a qualche anno fa "entrare nel magazzino Amazon di Passo Corese, in provincia di Rieti, era impossibile. Adesso esercitiamo un diritto importante, quello di migliorare le condizioni di lavoro attraverso il dialogo e l'unione, in assemblea". Lo ha detto il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, che questa mattina ha partecipato all'assemblea indetta unitariamente con i lavoratori dello stabilimento Amazon di Passo Corese, nell'ambito della campagna di assemblee lanciata a livello nazionale da Cgil, Cisl e Uil. Lo afferma Masucci in una nota. "È un'emozione essere all'interno dello stabilimento, avere davanti oltre cento lavoratori con cui parlare, da ascoltare: fino a qualche anno fa, entrare nel magazzino Amazon di Passo Corese era impossibile. Adesso esercitiamo un diritto importante, quello di migliorare le condizioni di lavoro attraverso il dialogo e l'unione, in assemblea", ha spiegato. (segue) (Com)