Lavoro: Masucci (Cisl Lazio), con dipendenti Amazon di Passo Corese per migliorare condizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve unione tra i lavoratori e tra i sindacati - ha proseguito - per interloquire con più efficacia con l'azienda, per mettere in campo turnazioni adeguate, per diffondere una cultura della previdenza complementare, che permetta a tutti di avere, un domani, una pensione più dignitosa. Continueremo a fare tutto il possibile affinché il lavoro non sia considerato una semplice merce, gestita da un algoritmo che ha sede a Barcellona. Dobbiamo migliorare le condizioni di lavoro - ha aggiunto -, elevare il benessere di tutti, che significa, contemporaneamente, migliorare la vita aziendale. Per fare questo, ognuno deve fare appello a se stesso per la costruzione di un noi sempre più forte e significativo. Essere qui, oggi, tutti insieme è un risultato non scontato e commovente per chi, anni fa, non poteva nemmeno varcare la soglia di questo magazzino", ha concluso Masucci. (Com)