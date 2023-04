Siccità: Bergesio (Lega), incardinato decreto, ora avanti tutta per affrontare crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La siccità si contrasta programmando un piano e mettendo in cantiere opere sostenibili e strategiche. Bene, quindi, che nelle scorse ore sia stato incardinato il decreto dedicato. Una priorità sulla quale siamo al lavoro con programmazione e velocità, sotto la guida del ministro Matteo Salvini al quale è stata appena affidata la delega a presiedere la cabina di regia. Un tema del quale si è a lungo dibattuto ma su cui, nel corso di questi anni con la sinistra, si è agito concretamente poco. Ora, grazie alla Lega al governo, avanti tutta per affrontare rapidamente la crisi idrica". Lo afferma in una nota il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Agricoltura di palazzo Madama, e relatore per la commissione Attività produttive del Senato al decreto siccità.(Com)