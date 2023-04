Speciale infrastrutture: Spagna, nel 2022 gli appalti per le opere pubbliche hanno raggiunto i 13,6 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, il volume dei contratti aggiudicati dalle amministrazioni pubbliche spagnole ha raggiunto i 13,6 miliardi di euro, il livello più alto dal 2010. Come riferisce il quotidiano "El Economista", è quanto emerge dai dati diffusi dall'Associazione spagnola delle imprese di costruzione e concessionarie di Infrastrutture (Seopan). Questa cifra è superiore del 16,2 per cento rispetto agli 11,7 miliardi del 2021. La crescita dei lavori pubblici nell'ultimo esercizio è stata favorita dal minor numero di appalti a ribasso, con una percentuale media del 12,29 per cento rispetto al budget base di gara, il livello più basso della serie storica (16,12 per cento nel 2021). Il governo, attraverso i ministeri dei Trasporti e della Transizione ecologica, ha assegnato 7 miliardi di euro di appalti con un aumento del 78,5 per cento rispetto ai 3,9 miliardi di euro del 2021. L'aumento di oltre 3 miliardi nel numero di progetti aggiudicati è stato determinato dall'aumento del budget, dal minor ribasso medio e, soprattutto, dai fondi europei Next Generation Eu. Al contrario, le regioni nel 2022 hanno assegnato il 16,2 per cento in meno di appalti (3,6 miliardi di euro), mentre i comuni il 13,9 per cento in meno (2,9 miliardi di euro). (Spm)