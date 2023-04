Ucraina: Zelensky incontra a Kiev presidente Bers Renaud-Basso, focus su costruzione alloggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto oggi un incontro a Kiev con la presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), Odile Renaud-Basso. È quanto reso noto dallo stesso leader dell’Ucraina attraverso un messaggio pubblicato su Telegram. "Sono grato alla Bers per il sostegno e l'attuazione di importanti progetti durante l'invasione russa su vasta scala", ha affermato Zelensky. Il capo dello Stato ucraino ha detto di aver invitato l’istituzione bancaria a prestare attenzione al settore delle abitazioni, al fine per stimolare la costruzione di alloggi nel contesto del programma di mutui statali. "È necessario accelerare l'attuazione di tutti i progetti della Bers in Ucraina. La velocità ora, in mezzo alla guerra e alla rapida ripresa, è un elemento fondamentale", ha concluso Zelensky.(Kiu)