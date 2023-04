Sicurezza: Polizia di Stato, manifestazione a Roma su legalità con oltre 1.200 studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata una giornata trascorsa all'insegna della legalità e della sicurezza stradale quella vissuta oggi dagli oltre 1.200 studenti di scuole di ogni ordine e grado di Roma che hanno partecipato alla manifestazione organizzata dalla Polizia di Stato presso l'Auditorium Parco della Musica. Filo conduttore della giornata – riferisce una nota – è stato Icaro, la campagna di educazione stradale promossa dalla Polizia stradale in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ministero dell'Istruzione e del Merito, il Dipartimento di Psicologia dell'Università la Sapienza di Roma, la Fondazione Ania, il Moige, la Federazione Ciclistica Italiana, Autostrada del Brennero Spa, Enel Italia Spa, il gruppo Astm e Anas gruppo Fs italiane, per promuovere tra le giovani generazioni la cultura della guida consapevole e responsabile. Ad accogliere alunni, studenti ed insegnanti, il pullman azzurro e la Lamborghini della Polizia di Stato, una pattuglia del reparto a cavallo ed un gruppo di cinofili della Polizia di Stato. Presenti anche un circuito con monopattini elettrici ed istruttori qualificati ed il parco del traffico per i più piccoli. (segue) (Com)