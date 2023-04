Sicurezza: Polizia di Stato, manifestazione a Roma su legalità con oltre 1.200 studenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro - riferisce una nota - non sono mancati momenti di forte impatto emotivo con le testimonianze di chi ha purtroppo vissuto in prima persona il dolore della perdita di un figlio in seguito ad incidente stradale. I vincitori del concorso abbinato alla 22ma edizione di Icaro che hanno realizzato dei video sul tema "Cosa mi è mancato della strada e della possibilità di circolare. ripartire con il piede giusto: l'impegno che prendo nel ricominciare a circolare liberamente e cosa posso fare per sentirmi più sicuro sulla strada", sono i ragazzi delle scuole secondarie di 2 grado dell'IIS "Luigi Einaudi" di Ferrara che ha vinto il primo premio, la scuola IIS "G. Leopardi e Majorana" di Pordenone che ha vinto il secondo premio e la scuola ITE "Don Peppino – Diana Morcone" di Circello (BN) che ha vinto il terzo premio. Una menzione speciale è andata alla scuola secondaria di primo grado IC "Perna – Alighieri" di Avellino. A premiare i ragazzi le autorità degli enti partners del progetto e per la Polizia di Stato Maria Luisa Pellizzari vice Capo Vicario della Polizia e Daniela Stradiotto direttore centrale per le Specialità della Polizia di Stato. Testimonials d'eccezione il campione di bike trial Vittorio Brumotti ed il cantautore Alex Britti. presente tra il pubblico anche Giancarlo Magalli che, in occasione del natale di Roma, ha indossato l'uniforme della Polizia locale. (Com)