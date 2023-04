25 aprile: Ronzulli (FI), è una festa di tutti gli italiani, la sinistra lo impari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 aprile "non è la festa di una parte politica, ma di tutti gli italiani ed è bene che la sinistra questa cosa la impari ormai". Lo ha detto Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al senato, rispondendo a chi le ha chiesto un chiarimento sulle parole del presidente del Senato Ignazio La Russa, oggi pomeriggio, in occasione del Salone del Mobile a Milano Rho Fiera. La parola antifascismo "non c'è nella costituzione", ma "è una costituzione che parla di antifascismo in tutte le sue declinazioni" ha replicato Ronzulli, per cui "ha ragione il presidente La Russa". "Ieri in senato - ha proseguito - si è persa un'occasione: la maggioranza ha votato a favore della mozione proposta dalle opposizioni, dal Pd al M5s, Italia Viva e Azione, senza neanche chiedere e pretendere o suggerire di cambiare una virgola perché per noi era giusto avere un momento di unificazione e pacificazione. Questo non è avvenuto per la mozione presentata dal partito di maggioranza, addirittura il Pd ha bocciato la nostra mozione, il M5s si è astenuto. Questo secondo me non è stato un bel segnale, non abbiamo dato un segnale di unità ai città italiani". (Rem)